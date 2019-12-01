“المركزي للاتصالات” يدرس بيع خطوط المحمول عبر بصمة اليد

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أعلن مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على دراسة تفعيل نظام بيع خطوط المحمول الجديدة عبر تسجيل بصمة العميل، موضحًا أنه جاري التأكد من تنقية قواعد بيانات المشتركين شهريا للحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر.

وقال عبدالواحد، في تصريحات صحفية، خلال معرض ومؤتمر “كايرو آي سي تي 2019″، أن شركات الاتصالات حاليًا تبيع خطوط المحمول عن طريق بطاقة الرقم القومي للعميل، للتأكد من صفة صاحب الخط، مضيفًا أن الجهاز يراجع جهود الشركات في تدقيق بيانات أصحاب الخطوط ولكنه لا يقوم بالإطلاع على البيانات لدى شركات المحمول، لأنه ليس من حقه قانونا.

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وكان وزير الاتصالات افتتح المركز القومي لقياس جودة خدمات الاتصالات، في يوليو الماضي، باستثمارات بلغت نحو 50 مليون جنيه، وتم الاستعانة بشركة Rohde&Schwarz الألمانية في تنفيذ قياسات الجودة بدعم من خبراتها بدول أخرى منها بريطانيا وإيطاليا والبحرين والسعودية ونيجيريا.