“أوراسكوم” تتجه للربح خلال الـ9 أشهر من العام الجاري

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أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تحول كبير إلى الربح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، حيث سجلت أوراسكوم للاستثمار صافي خسارة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة 92.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح نحو 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيان عنها، أنه رغم تحقيق الشركة صافي ربح بقيمة 61.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2019، ولكنه كان متراجعا بنسبة 94.9% مقارنة بصافي الربح خلال نفس الفترة من العام الماضي حينما سجل نحو 1.2 مليار جنيه.

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وكانت الشركة حققت إيرادات تشغيل بنحو 1.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 8.2%.