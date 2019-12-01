استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب في مصر، شهدت استقرارًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم، عند نفس مستوياتها أمس.

ووأوضح نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 657 جنيها وهو نفس سعر أمس، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 563.1 جنيه، وعيار 24 بلغ نحو 751 جنيها، والجنيه الذهب 5256 جنيها.

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وتوقع أن يكون استقرار أسعار الذهب، راجع إلى عدم حدوث تغير في سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات.