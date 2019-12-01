“أورانج”: زيادة الأرباح بنسبة 40% مقابل العام الماضي

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قال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر للاتصالات، عن تحقيق الربحية بنهاية العام الحالي للمرة الأولى منذ عدة سنوات منيت خلالها الشركة بخسائر متتالية، مضيفا أن خدمات نقل البيانات “الداتا” ستمثل نصف إجمالي إيرادات الشركة خلال العام المقبل مقابل 40% من إيرادات العام الحالي.

وأوضح شاكر، خلال انعقاد معرض ومؤتمر “كايرو آي سي تي 2019″، أن الشركة استثمرت نحو 4 مليارات جنيه في 2019، و90% من هذه الاستثمارات تم توجيهها لتحسين الشبكة وجودة الخدمة، موضحًا أن استثمار نفس المبلغ خلال 2020 بعد موافقة المجموعة العالمية على الموازنة الجديدة في ديسمبر الجاري.

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وأكد أن مستخدمي خدمات الجيل الرابع 4G من عملاء الشركة بلغ 6 ملايين مشترك وهو ما يمثل بين 45 و50% من إجمالي مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل من عملاء الشركة، موضحًا أن 70% من محطات المحمول التابعة لأورنج تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع حاليا.

جدير بالذكر أن أورنج مصر حققت ايرادات بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يعادل 211 مليون يورو، مقارنة بـ 195 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2018، وذلك بحسب نتائج أعمال أورنج العالمية.