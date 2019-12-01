“حديد عز” تعلن عن أسعارها في ديسمبر الجاري

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أكد خالد الدجوي رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، أن شركة حديد عز ثبتت أسعار منتجاتها لشهر ديسمبر، مشيرة إلى أنها بدأت في تطبيقها اعتبارا من اليوم، موضحًا أن الشركة أخطرت جميع الوكلاء بتثبيت سعر طن حديد التسليح عند 10570 جنيها، تسليم أرض المصنع، وهو نفس مستواه بنهاية نوفمبر الماضي.

وكان الدجوي، توقع استقرار أسعار منتجات باقي مصانع الحديد خلال شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بما كانت عليه نهاية نوفمبر، وذلك مع استقرار أسعار الخامات عالميا.

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فيما أعلنت شركة حديد عز سعر الطن زيادة سعر الطن بنحو 400 جنيه خلال نوفمبر الماضي مقارنة بمستواه في أول الشهر الماضي ليصل إلى 10570 جنيها، تسليم أرض المصنع، بحسب خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب.

جدير بالذكر أن سوق الحديد يعاني من حالة ركود كبيرة، وانخفضت أسعاره بنحو ألف جنيه في الفترة الأخيرة، مع انخفاض أسعار البليت العالمية وخفض سعر الغاز، قبل أن يعود للصعود من جديد.