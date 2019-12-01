IBM تعتزم إطلاق فئة جديدة من الحاسبات الإلكترونية

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أعرب وائل عبدوش مدير عام شركة IBM في مصر، عن عزم شركته في إطلاق عائلة جديدة من الحاسبات الإلكترونية من فئة Z 50 على هامش مشاركتها في معرض “كايرو آي سي تي”، بعد غياب فترة كبيرة، مشيرًا إلى أن العائلة الجديدة تضمن خدمات مرتفعة من حماية البيانات والحوسبة السحابة.

وأضاف عبدوش، في كلمته خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لمعرض “كايرو آي سي تي”، والذي دشن الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم.

ويعتبر ذلك الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعاية الرئيس تأكيدا على اهتمامه بالرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في جميع قطاعات الدولة.

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وكان السيسي افتتح الملتقى اليوم، وأجرى جولة تفقدية لأروقة المعرض خلال الافتتاح، وجناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما استمع لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، ثم تفقد جناح وزارة الدفاع، والداخلية ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة المالية التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط وهيئة البريد المصري، والبنك المركزي.