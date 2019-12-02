لتخفيض سعر الدولار.. برلماني: علينا تنظيم 4 معارض سنويا بهدف زيادة الصادرات

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قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة في البرلمان، إنه يجب إعداد 4 معارض دولية كل عام في جميع المجالات بهدف زيادة نسبة الصادرات للخارج فضلا عن توفير العملة الصعبة.

وأضاف البطيخي، في تصريحات صحفية، أن التوسع في إعداد معارض دولية يساهم في زيادة المبيعات المنتجات حول العالم حيث إن هذه المعارض يشترك فيها العديد من الدول حول العالم، مما ينتج عنها تخفيض في سعر الدولار، الذي ينعكس على انخفاض أسعار الخشب والمنتجات في السوق.

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وأوضح عضو لجنة الصناعة في البرلمان، أن جميع دول العالم تتجه لإعداد معارض دولية لعرض المنتجات الخاصة بهم حول العالم ، مشيرا إلأى أن من أبرز هذه الدول الصين التي تتميز بانخفاض أسعار منتجاتها.

جاء ذلك عقب زيارة وفدا من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بزيارة إلى شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك.