“التموين” تعلن 5 قرارات هامة بشأن البطاقات الذكية

Advertisements

أعلنت وزارة التموين، اتخاذها عددا من القرارات من أجل التخفيف عن المواطنين، كان أحدثها تخفيض أسعار اللحوم السوداني في المجمعات الاستهلاكية 5 جنيهات لكل كيلو لتصبح بـ80 جنيهًا بدلا من 85 وذلك لمده شهر ونصف من الآن، إضافة إلى قرار تخفيض 4 سلع تموينية وهي الأرز وتم تخفيضه من 9 جنيهات إلى 8 جنيهات، كذلك السكر تم تخفيضه من 9 جنيهات ونصف إلى 8، وأيضا تخفيض كيلو الدقيق من 6 و75 قرشًا إلى 6 جنيهات ونصف، وأخيرًا عبوة الزيت من 19 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، على أن يتم التخفيض بدء من اليوم.

وكانت الوزارة، اتخذت قرارًا بشأن مد فترة التظلمات للمهددين بالاستبعاد من البطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر، وذلك حتى يتسنى للمتظلمين التقديم بما يثبت استحقاقهم للدعم السلعى، كما أنها تاحت في الأونة الأخيرة الأسماك بجميع أنواعها البوري والبلطي والماكريل بتخفيضات تصل إلى 20 % عن سعرها الأصلى فى الأسواق الحرة.

Advertisements

وجدير بالذكر أن الوزير على مصيلحي، أصدر قرارًا بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة زوجها إلى المنظومة التموينية وذلك بعد شكاوى كثيرة من المواطنين استجاب لها الوزير على الفور.