“التموين” يعلن أسباب انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية

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قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسباب انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية مثل الأرز والزيت واللحوم، موضحًا أن مجموعة عوامل أدت لتخفيض الأسعار على رأسها ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بسبب الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف كمال، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج “القاهرة الآن”، المذاع عبر فضائية الحدث، اليوم، أن انخفاض أسعار بعض السلع عالميا أدى لتخفيض أسعار السلع أيضا، فضلا عن تدخل أجهزة الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع، وزيادة العرض، وضبط الأسواق، موضحًا أن أسعار اللحوم والزيت والسكر والأرز والدقيق تم تخفيضها، موضحة أن وزير التموين مدّ فترة تقديم التظلمات 15 يومًا إضافية لتنتهي يوم 15 ديسمبر 2019، حتى يستطيع المواطن تقديم أوراقه.

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جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد قرر تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية أول ديسمبر الجاري، حيث سيكون سعر كيلوجرام السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه، بدلا من 9.5، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) 17 بدلا من 19 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز 8 جنيهات بدلًا من تسعة، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه؛ وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.