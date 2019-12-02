تراجع في أسعار الذهب عالميا

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شهدت أسعار الذهب العالمية، اليوم، تراجعًا بالتزامن مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد توسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر.

وحسبما ذكرت وكالة “رويترز”، انخفض الذهب، في المعاملات الفورية 0.3% لـ 1459.94 دولار للأونصة، وفي وقت سابق، بعدما لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر، إضافة إلى أن الذهب فقد في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% لـ1466 دولارا.

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فيما حفز المستثمرين لشراء الأسهم توسع غير متوقع لأنشطة المصانع خلال نوفمبر في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للذهب، كما جاء ذلك عقب بيانات حكومية رسمية يوم السبت الماضي أشارت لنمو أيضا، فيما طلب المستثمرين على الذهب تعرض لضغوط بفعل صعود الدولار مما يزيد تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.6% إلى 16.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 896 دولارا.