عامر: مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة بلغت 4 ملايين مستفيد

Advertisements

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ساهمت في خلق أكثر من 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة، موضحًا أن عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع جمعيات التمويل متناهي الصغر بلغ أكثر من 4 ملايين مستفيد.

قال عامر، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ، إن البنك المركزي وضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2015، كما ألزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها التمويلية لهذه المشروعات بهدف التوسع في دعم هذا القطاع الذي كان بعيدا عن الجهاز المصرفي، موضحًا أن شركة ضمان مخاطر الائتمان أصدرت ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه لدعم ضمان مخاطر الائتمان لتشجيع البنوك على توفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة وخاصة بالقطاع الزراعي.

Advertisements

وأكد أن الجهاز المصرفي ضخ خلال 4 سنوات تمويلات بقيمة 160 مليار جنيه في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 500 ألف مستفيد منذ مطلع 2016 وحتى الشهر الجاري، مضيفًا أن المركزي يخطط لمد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من المقرر انتهاؤها الشهر الجاري لفترة جديدة، مع زيادة حجم التمويلات وإدراج مزايا جديدة، رافضا الإفصاح عن التفاصيل.

وكان البنك المركزي أطلق في يناير 2016 مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات، واشترطت المبادرة الوصول بتمويل هذه المشروعات إلى 20% من محفظة كل بنك، وحددت 4 سنوات للتنفيذ.