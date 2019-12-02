“رويترز”: ارتفاع أسعار النفط 1% بعد تلميحات “أوبك” بخفض الإنتاج

Advertisements

قالت وكالة رويترز، إن أسعار النفط ارتفعت بما يزيد على 1%، اليوم، في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين للارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن “أوبك” ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحا في العام المقبل، فيما زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتا أو 1.1% إلى 61.15 دولار للبرميل.

وأوضحت الوكالة، أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زادت 75 سنتا أو 1.4% إلى 55.92 دولار للبرميل بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.

Advertisements

فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1% بينما هوى برنت 4.4 بالمئة بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ستتعطل بفعل دعم أمريكي للمحتجين في هونج كونج، الجمعة الماضية، بينما صعد النفط، بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر تشرين الثاني في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم ، للمرة الأولى في سبعة أشهر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

وكانت الأسعار تلقت الدعم بعد أن قال وزير النفط العراقي، أمس، إن أوبك وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا، كما أنه من المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم “أوبك”، على الأقل التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى يونيو 2020 حين يجتمعون هذا الأسبوع.