تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

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شهدت مؤشرات البورصة، تراجعا بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم، ليواصل سوق المال تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، فيما هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.8% مع نهاية التعاملات، عند مستوى 13537 نقطة، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%، فيماسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 61.7 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 83.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 144.8 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة الرئيسية، ارتفعت بشكل طفيف، أمس، فبلغ المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، فبلغ 13853 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، فيما زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

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وكانت المؤشرات ارتفعت في نهاية تعاملات الخميس الماضي، فحقق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 زيادة بنسبة 0.65% محققا 13849 نقطة، ليصعد لأول مرة في الجلسات الـ9 الأخيرة، بعد موجة من الهبوط شهدت فيها مؤشرات البورصة انخفاض بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر egx30 الرئيسي انخفاض بنسبة 3.1%، ليصل لـ 14094 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63% إلى 542 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بما يشير لـ 1.4% إلى 1427 نقطة، فيما انخفض رأس المال السوقي، لأسهم الشركات المقيدة 14 مليار جنيه، ليغلق عند عند مستوى 713.9 مليون جنيه، بعدما اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي نهاية الأسبوع المنصرم، على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب.