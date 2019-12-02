المالية تعلن عن قيمة رسم تنمية ترخيص السيارات الجديدة

Advertisements

أعلنت وزارة المالية عن قرارها الخاص بتحديد رسم التنمية علي السيارات الجديدة، وذلك في حالة ترخيص السيارة الجديدة لأول مرة.

وقد نشرت جريدة الوقائع الرسمية، جدولاً تم خلاله تحديد جميع فئات السيارات الجديدة، مع توضيح قيمة الرسم لكل موديل تبعاً لقيمة السيارة الجديدة التي يتم ترخيصها لأول مرة، والتي جاءت تفاصيله خلال القرار الصادر تحت رقم 781 لعام 2019.

Advertisements

وتضمن القرار الوزاري كافة فئات السيارات المصنعة محلياً، بعدد من الماركات العالمية، كما تضمن القرار الوزاري عدداً من فئات السيارات التالية:

البي إم دبليو.

السيارات الجيب.

سيارات الهيونداي.

سيارات التياجو.

سيارات الإينفي.

السيارات الشيفروليه.

سيارات بي واي دي.

سيارات لادا.

سيارات تويوتا.

السيارات السوزوكي.

السيارات السورينتو.

وقد تضمن الجدول الذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية كافة الفئات، مع توضيح قيمة الرسم بالعملة المصرية “الجنيه” تبعاً طبقا لسعة موتور السيارة، وتراوحت ما بين 325 إلى 46 ألف جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد توقعات بانخفاض أسعار السلع والسيارات المستوردة بداية العام المقبل