المنتجين الزراعيين تعلن عن موعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن

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صرحت نقيب المنتجين الزراعيين، إن هناك مشكلة كبيرة وحقيقة تواجه قطاع الدواجن وقطاع اللحوم الحمراء، وأكد أن تلك المشاكل تكمن في تراجع كبير في أسعار الدواجن وأسعار اللحوم الحمراء بالأسواق التجارية المحلية، وأشار إلى أن هذا أدى إلى إثارة مخاوف العديد من المسؤولين في الزراعة عن عزوف المربين عن تربية المواشي والدواجن.

وأضاف فريد واصل خلال تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن امتناع بعض المربين عن تلك المهنة سوف يؤدى لقلة المعروض في الأسواق التجارية المحلية، مما يؤدي لعودة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن من جديد.

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وأكد نقيب المنتجين الزراعيين أنه بعد انتهاء من الموسم الشتوي سوف ترتفع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن لضعف الأسعار الراهنة التي يشهدها السوق المحلي.

وأوضح فريد واصل أن كافة المربين سواء مربي الدواجن أو مربي المواشى يحققون ربحاً، ولكن على حسب حجم مشروعاتهم الزراعية، حيث أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها صغار المربين، وليس أصحاب المشروعات الزراعية الضخمة.

وناشد المسئولين في الدولة بسرعة التدخل لإنقاذ تلك مهنة تربية الدواجن والمواشي من الاندثار حتى لا ترتفع أسعار اللحوم والدواجن مرة أخرى.

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