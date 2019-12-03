وزير الاتصالات: نسعى لاستخدام الجيل الخامس في تطبيقات المدن الذكية

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أعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تسعى خلال الفترة الحالية لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات التي ترتكز عليها تطبيقات المدن الذكية في مختلف الصناعات، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الفنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل رفع كفاءة شبكة الانترنت.

وأضاف طلعت، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيادة متوسط سرعة الإنترنت في مصر 3 أضعاف من 5.7 ميجابت/ ثانية في يونيو 2018 إلى 18 ميجابت في نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن نصل بنهاية العام الجاري إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية؛ باستثمارات قدرها 1.6 مليار دولار في أقل من عامين.

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وأكد أن مصر التي نريدها تعتمد في تنفيذ خططها على مستحدثات الاتصالات والمعلوماتية، مضيفا أنه من هذا المنطلق يجب أن نحرص على دمج التكنولوجيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في المنظومة الرقمية، وتفعيل تطبيقاته في دعم صناعة القرار.، متابعًا أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي هي نتاج تعاون مثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي، وقد تضمنت خطة لخلق قاعدة من المتخصصين في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ وعلى مسار آخر من الاستراتيجية نقوم بإنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة القدرة.