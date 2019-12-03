“الضرائب”: مصالحات بضريبة الدخل بلغت 508.47 مليون جنيه

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أعلن سيد عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل في مصلحة الضرائب، التصالح مع 1310 ملفات بضريبة الدخل خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي بإجمالي 508.47 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم إحالة عدد 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق وذلك عن المبالغ المسقطة والتي تقدر بمبلغ 23 مليار جنيه، منوهاً بعمل إذن رفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملف بإجمالي ضريبة مستحقة 360.24 مليون جنيه، موضحًاا أن المصلحة لن تتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث إن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.

وقال عبدالعظيم حسين، في بيان عنه، إن هناك تنسيقا في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل و ضريبة القيمة المضافة، حيث إن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبي، كما أنه هناك تعاوناً وتنسيقاً مع مباحث التهرب من الضرائب والرسوم، مضيفًا أنه تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.

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