استقرار أسعار الذهب عالميا برغم فرض ترامب رسوم على البرازيل

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، استقرارا، مع إحجام المستثمرين عن تكونن مراكز، تزامنا مع تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن التجارة العالمية.

ونقلت وكالة “رويترز”، أنه بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1460.92 دولار للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1466.60 دولار للأوقية.

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وأعلن أمس الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية، على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين، وذلك بأثر فوري، ليفتح بذلك جبهات جديدة في حربه التجارية، بحسب الوكالة.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز في مومباي، إن السبب الوحيد في عدم ارتفاع الأسعار، هو غياب الطلب الاستثماري على الذهب، كما أن هناك توقعات بانحسار الحرب بين الولايات المتحدة والصين، كما أنه من المتوقع أن لا تشهد أسعار الفائدة تخفيضات جديدة، ما لم يتراجع الاقتصاد.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 13% منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها نزاع تجاري مستمر منذ 17 شهرا بين الولايات المتحدة والصين، كما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1851.09 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة عند 1861.71 دولار، واستقرت الفضة عند 16.90 دولار بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 897.65 دولار.