السيسي: إنهاء مشكلات فواتير الكهرباء بالكامل خلال نظام العدادات الذكية

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كافة قطاعات الدولة تم بذل الجهد بها، مشيرًا إلى أنه سيتم إنهاء مشاكل التحصيل لفواتير الكهرباء بالكامل من خلال تطبيق نظام العدادت الذكية، التى بها 30 مليون مشترك، مضيفا أنه لم يكن هناك عدد فى العالم يستطيع توفير لنا هذا القدر من العدادات، مشيرًا إلى أنه تم ضغط الشركات المصرية وتشجيعها لإنتاج كمية كبيرة من العداداتأ والتى استطاعت أن تنتج 9 ملايين عداد حتى الآن.

وأضاف السيسي، خلال كلمته، أنه حال زيادة استثمارات الشركات ستعود عليها بالنفع،موضحًا أنه من المنتظر دخول 20 مليون مشترك فى منظومة العدادت الذكية، بالإضافة إلى النمو المتواصل.

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جدير بالذكر أن الرئيس، سيفتتح عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، كما يفتتح الرئيس السيسي، مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.

كما يفتتح الرئيس السيسي، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.