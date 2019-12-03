المتحدث باسم “خليها تصدي” يعلن انخفاض في أسعار السيارات العام المقبل

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أوضح محمد شتا، المتحدث باسم حملة “خليها تصدي”، أن السيارات ستشهد انخفاضا في الأسعار، بجميع الأنواع والفئات، مع حلول عام 2020، ودخول الشريحة الأخيرة من السيارات التركية دون جمارك، والتي ستخلق منافسة جديدة، وحتى الآن لا تزال الأسعار مبالغ فيها، ولكنها هناك انخفاضا جديدا سيشهده العام الجديد.

وأضاف المتحدث باسم الحملة، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن”، المذاع عبر فضائية “الحدث”، أن أسعار السيارات الحالية، مرتفعة عن الأسعار في الخليج ودول أوربا، بنسبة تصل لـ30%، فمكسب التجار في السيارات المستوردة يصل لـ30%، وفي السيارات بالتجميع المحلي، يصل لـ100%.

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وقال “شتا”، في حواره، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه اللوم للمسؤولين عن قطاع السيارات في مصر، لفشلهم في إقناع الشركات الأم بالتصنيع محليا، كما أنه لم يتم إنتاح سيارة واحدة على مدار 30 عاما، موجها النصيحة للمواطنين بعدم شراء السيارات حاليا، لأن هناك انخفاضا جديدا في الأسعار، كما أن “مجزرة الأسعار”، مستمرة بحسب وصفه.

وطالب المتحدث باسم حملة “خليها تصدي”، بفتح استيراد السيارات الزيرو موديلات 2017 و2018 و2019.

يُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية ستبدأ مطلع يناير 2020 في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات، والتي تبلغ 10% بعد وصول نسبة التخفيض الجمركي 90% في يناير الماضي؛ لتصبح السيارات تتمتع بإعفاء جمركي كامل أو “صفر جمارك” بداية العام المقبل.