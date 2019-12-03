“رويترز”: ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد تفاؤل بشأن اتفاق “أوبك”

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قالت وكالة رويترز، إن أسعار النفط ارتفعت، اليوم، مع تنامي الآمال بشأن تتفق “أوبك” وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري رغم أن المكاسب كانت محدودة مع تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر.

وأضافت الوكالة، أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي زادت لـ برنت 17 سنتا أو 0.3% إلى 61.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7%، أمس، موضحة أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفع نحو 25 سنتا او0.5% إلى 56.21 دولار للبرميل، وكان العقد ارتفع 1.4% أمس.

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وأوضحت أن “أوبك” وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك” تدرس خطة لزيادة تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمديد التخفيضات حتى يونيو المقبل، مضيفة أن السعودية تضغط لتنفيذ الخطة إذ تريد القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج “أرامكو” السعودية.