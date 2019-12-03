ساويرس يقدم عرضا بمليار و89 مليون للاستحواذ على “سنتامين” للذهب

Advertisements

أعرب نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس إدارة شركة لا مانشا هولدينج -المساهم الأكبر في أسهم رأسمال شركة إنديفور للتعدين الكندية بحصة 29.88%- بالصفقة المحتملة بين كل من إنديفور وسنتامين، عن عزم شركته تقديم عرض بقيمة 1.47 مليار جنيه إسترليني (1.89 مليار دولار)‭‭ ‬‬لشراء سنتامين.

وأضاف ساويرس، في بيان عنه، أن الشركة الكندية بعرض شراء إجباري لتبادل الأسهم يعرض نسبة 0.0846 من أسهم الشركة مقابل كل سهم من أسهم سنتامين مع زيادة بنسبة 5%، مضيفًا أن الصفقة قد تنطوي على فوائد ومكاسب كبيرة قد تنشأ عن مثل هذه الصفقات.

Advertisements

وأوضح أن الشركة تدعم المبررات الاستراتيجية لذلك الاقتراح ويؤيده تماما، مشيرًا إلى أهمية التكتل في صناعة التعدين، وعلاوة على ذلك فقد يضيف هذا الدمج قيمة كبيرة في مصر والتي تفتح قطاع التعدين من خلال قانون جديد أكثر جذباً ويزيد من فرص التوسع، ونحث بشدة مجلس سنتامين على التواصل مع شركة إنديفور لاستكشاف مزايا هذه المجموعة بشكل أكبر”.

وكانت عائلة ساويرس، تستحوذ على لا مانشا هولدينج في 2012، وتستثمر في 3 شركات تعدين بإجمالي إنتاج يتجاوز 1.8 مليون أوقية من الذهب سنويا، إضافة إلى أن “لا مانشا” تمتلك حصصا في كل من إنديفور للتعدين و وإيفولوشن للتعدين و جولدن ستار ريسورسز، والتي لها عمليات في كلا من مالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وأستراليا وغانا على التوالي.