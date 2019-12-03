الرئيس يوجه بدعم صناعة الأثاث في دمياط: “تصميماتنا لم تتطور”

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة تفقدية إلى مدينة دمياط للأثاث، جاء ذلك على هامش افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، كما استمع خلالها لشرح تفصيلي بشأن سير العمل في المدينة ومراحل الإنتاج، إضافة إلى مطالب أصحاب الورش والعاملين بها والمعوقات التي تواجههم.

وأكد الرئيس، على المسؤولين ضرورة دعم أصحاب الورش والعاملين في مدينة دمياط للأثاث وحل المشاكل التي تواجه الصناعة، داعيًا لتحديث الآلات المستخدمة في تصنيع الأثاث، مشيرا إلى أن التصميمات لم تتطور كثيرا والآلات محدودة، مضيفا أن وجود الآلات والماكينات المتطورة لن يغني عن العمالة ولن يكون على حسابهم، لكنها ستوفر تنوعا كبيرا يتيح القدرة على تصميم أشكال جديدة في الأثاث.

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وشدد السيسي، على ضرورة استعداد الدولة لمساعدة ودعم الصناع والمستثمرين في صناعة الأثاث في شراء الآلات الحديثة الخاصة بتصنيع الأثاث، إلى جانب ذلك تفقد الرئيس المعرض الدائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث.