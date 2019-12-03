استمرار تراجع البورصة خلال تعاملات اليوم

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شهدت مؤشرات البورصة الرئيسية تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم، فانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13469 نقطة، مدفوعا بميعات المستثمرين المصريين والعرب، وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 335.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 36.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 272.2 مليون جنيه.

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وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على تراجع حاد خلال جلسة أمس الاثنين بنسبة 1.8%، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية، بعدما سجلت المؤشرات تراجعا بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات أمس، ليواصل سوق المال تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، فيما هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.8% مع نهاية التعاملات، عند مستوى 13537 نقطة، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية.

وكانت مؤشرات البورصة الرئيسية، ارتفعت بشكل طفيف، أمس، فبلغ المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% مع بداية التعاملات الصباحية أمس، فبلغ 13853 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، فيما زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.