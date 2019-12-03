4 جنيهات زيادة في الجرام.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب واصلت الارتفاع خلال تعاملات اليوم، موضحًا أن الجرام شهد زيادة تقدر بنحو 4 جنيهات، حيث سجل عيار 24 بـ 761 جنيهًا مقابل 757 للجرام أمس.

وأضاف تجيب، في تصريحات صحفية، أن عيار 21 بـ665 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 قيمة 570 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و327 جنيه.

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وكانت وكالة بلومبرج، أكدت ارتفاع أسعار الذهب العالمية، خلال بياناتها اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 7.75 دولار بنسبة 0.53% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1470.19 دولار في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.