نائب برلماني: أسعار اللحوم الحيوانية ستشهد انفراجة قريبا

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قال النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري في مجلس النواب، إن أزمة الثروة الحيوانية سوف تشهد انفراجة الفترة المقبلة، موضحا أن أسعار اللحوم شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، على خلفية توجيهات رئاسية للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطة واضحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بداية من المزارع والمجازر والمحاجر الحدودية التى تستقبل رؤوس الماشية.

وكانت أسعار الماشية تتراجعت حيث أعلن وكيل لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب المصري النائب رائف تمراز، إن هناك تراجع بشكل كبير بأسعار الماشية من 45 ألف جنيهًا مصريًا إلى 12 ألف جنيهًا مصريًا.

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كما قالت وزارة الزراعة، إن واردات اللحوم الحية، بلغت خلال أول 10 أشهر من العام الحالي نحو 240 ألف رأس ماشية للذبح الفوري والتربية، منها 170 ألف رأس في أخر 7 أشهر، ووفقا لأخر إحصائية لعام 2019 تستهلك مصر نحو مليون طن من اللحوم الحمراء في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، 300 ألف طن منها مُجمدة، و700 ألف طن حية من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة.