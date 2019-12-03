برلماني يقترح تقديم شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات تصل لـ250 ألف جنيه

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أعلن النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة في البرلمان، تقدمه باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن منح البنك المركزي المصري شهادة إدخارية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 250 ألف جنيه لمدة 10 سنوات، بفائدة لاتقل عن 13%، مضيفا أنه من المقرر أن يتم السداد خلال مدة الـ10 سنوات على أن تكون الزيادة عن نسبة الفائدة 13% يستفيد بها أصحاب المعاشات، وحال انخفضت الفائدة لا تضر أصحاب المعاشات.

وأضاف عضو لجنة الصناعة في البرلمان، في تصريحات صحفية، أن الهدف من هذا المقترح توفير جزء بسيط من الضمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات، بحيث يحيون حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح ستتم مناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان خلال أسبوعين.

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جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.