المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45.3 مليار دولار في نوفمبر

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أعلن البنك المركز المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، خلال شهر نوفمبر الماضي، وبلغ الاحتياطي الأجنبي نحو 107 ملايين دولار.

وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم، إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى نحو 45.354 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 45.247 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

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وأكد البنك المركزي أن مكون الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي تراجع، وبلغ نحو 119 مليون جنيه، وسجل نحو 3.148 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 3.267 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن مكون العملات الأجنبية ضمن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع في نوفمبر الماضي نحو 319 مليون دولار ليسجل 41.930 مليار دولار مقابل 41.611 مليار دولار في أكتوبر الماضي.