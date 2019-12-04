“التجاري الدولي” يطلق مجموعة منتجات رقمية جديدة لعملاءه

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أكد البنك التجاري الدولي CIB، إطلاق حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة لتعزيز الخدمات التي يقدمها للعملاء، موضحًا أن حزمة المنتجات الجديدة تضم خدمة المساعد الآلي Chat Bot Zaki، وتكنولوجيا رمز الاستجابة السريع QR Code، وماكينات الصراف الآلي الجديدة Cash&Go، ومنصة CIB Business Online، ويستخدم الـ Chat Bot Zaki الجديد تقنية تسمح لعملاء البنك بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك.

وأضاف البنك، في بيان عنه، أن الخدمة الجديدة أحدث المنتجات التي تم تطويرها استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية البسيطة التي تمنكنهم من التعامل المصرفي بكفاءة أحسن، موضحًا أن تقنية رمز الاستجابة السريعة “QR Code” تعتبر من تقنيات الدفع الرقمية الحديثة التي بدأت بالانتشار في الأسواق العالمية مؤخرا، حيث تمكن الأفراد من تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بمشترياتهم من خلال الأجهزة الذكية والتطبيقات الداعمة لخاصية مسح رمز الاستجابة السريعة، التي توفر خدمات الـ “Cash & Go ATM” تدفقا بسيطا للمعاملات مع تجربة شخصية للعملاء، كما توفر قيمة 21 ألف جنيه كحد أعلى للمعاملات، بحسب البيان.

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جدير بالذكر أن خدمة الـ “CIB Business Online” منصة قابلة للتطوير لتقديم أفضل التقنيات في القنوات على الإنترنت، كما تقدم سلسلة جديدة تهدف إلى زيادة رأس المال من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.