البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45.354 مليار دولار في نهاية نوفمبر

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قال البنك المركزي، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 45.247 مليار دولار في نهاية أكتوبر السابق عليه بزيادة 107 مليون دولار، مؤكدًا أنه أعلى مستوى على الإطلاق.

وأوضح “المركزي”، في بيان عنه، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016، خاصة مع التمويلات الضخمة التي تلقتها مصر من المؤسسات الدولية والدول الصديقة، بجانب زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وايرادات السياحة وقناة السويس، مشيرًا إلى أن البيانات أظهرت أن حجم احتياطيات الذهب انخفضت من 3.267 مليار دولار بنهاية أكتوبر لنحو 3.148 مليار دولار بنهاية نوفمبر بانخفاض قدره 119 مليون دولار.

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وأكد أن العملات ضمن مكون الاحتياطي النقدي سجلت نحو 41.930 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 41.611 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة بزيادة 319 مليون دولار، فيما هبطت قيمة حقوق السحب الخاص لنحو 277 مليون دولار مقابل 369 مليون دولار .