زيادة 6 جنيهات في الجرام.. ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها خلال تعاملات اليوم بقيمة 6 جنيهات، إذ سجل عيار 24 بـ 767 جنيهًا مقابل 761 للجرام أمس، بينما سجل عيار 21 بـ672 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 قيمة 575 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و376 جنيه.

وكان نجيب أعلن إن أسعار الذهب مستمرة في مواصلة الارتفاع منذ تعاملات أمس، موضحًا أن الجرام أمس، شهد زيادة تقدر بنحو 4 جنيهات، حيث سجل عيار 24 بـ 761 جنيهًا مقابل 757 للجرام أمس.

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جدير بالذكر أن وكالة بلومبرج، أكدت ارتفاع أسعار الذهب العالمية، خلال بياناتها أمس، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 7.75 دولار بنسبة 0.53% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1470.19 دولار في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.