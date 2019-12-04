ارتفاع أسعار النفط الخام قبل اجتماعات “أوبك” وحلفائها

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم، قبل اجتماعات تعقد بشأن بحث “أوبك” وحلفاؤها تمديد قيود على الإنتاج لدعم السوق، فيما بينت إحصاءات القطاع تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع مما ساهم في رفع الأسعار.

وحسبما قالت وكالة “رويترز”، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 44 سنتا أو 0.7% إلى 61.26 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.7% إلى 56.48 دولار.

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ويعتبر منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم “أوبك”، للموافقة على زيادة خفض إنتاج النفط هذا الأسبوع حين يجتمعون في فيينا وفقا للعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة.

وأكد ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي، أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية، من فيينا، أن عددا من الأعضاء الأساسيين يميلون إلى زيادة الخفض، مشيرا إلى أن “أوبك” ستجتمع الخميس المقبل وبعد ذلك تجتمع الجمعة المقبلة.

وتعمل “أوبك” على خفض الإمدادات منذ 2017 ومن المتوقع أن تُبقي على التخفيضات سارية لتخفيف أثر الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة، فيما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بحسب معهد البترول الأمريكي.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وهو ما يزيد عن مثلي المستوى المتوقع لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.