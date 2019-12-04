“الوزراء” يعلن مبادرة قيمتها 100 مليار جنيه بشأن تمويل المصانع بفائدة مخفضة

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أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، أن البنك المركزي توافق على تدبير 100 مليار جنيه بشأن تمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة، موضحًا أن التمويل سوف يقدم بفائدة 10% وبصورة متناقصة على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة فارق التكلفة.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن 96 ألف مؤسسة صناعية سوف تستفيد من تلك المبادرة وهي المؤسسات التي تبلغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه سنويا، موضحًا أن البنوك المملوكة للدولة ستقدم التمويل.

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وأضاف عامر، أنه تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، والتي تصل لـ31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا، موضحًا أنه سيتم تدبير 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وحدات سكنية للأسر المتوسطة بفائدة 10% بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.