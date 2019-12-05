ارتفاع أسعار الذهب عالميا رغم استمرار الرؤية الضبابية بين بكين وواشنطن

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قالت وكالة رويترز، أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم رغم استمرار الرؤية الضبابية بين واشنطن وبكين بشأن الاتفاق التجاري، جاء ذلك عقب يوم واحد من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر، فيما ارتفع الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا أمس، لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو “جيد للغاية”.

وجاء ذلك بعد يوم من إعراب ترامب، عن آماله في التوصل لتسوية تجارية حين قال إن اتفاقا تجاريا قد ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1477.69 دولار للأوقية، اليوم، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1483 دولارا للأوقية.

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وكان مؤشر الدولار واصل خسائره فيما انخفض 0.1% الأمر الذي قلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

فيما صعد البلاديوم 0.1 % لـ1871.17 دولار للأوقية، ليستقر قرب ذروة قياسية عند 1873.50 دولار، فيما صعدت الفضة 0.6% إلى 16.93 دولار، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 901 دولار للأوقية.