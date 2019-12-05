“الضرائب” توضح قيمة غرامات المتخلفين عن تقديم الإقرار الإلكتروني

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أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، توقيع غرامات على المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة، الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية.

وقال حسين، حسبما ذكرت المصلحة في بيان عنها، أن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى سوف يسدد 500 جنيه غرامة، مشيرا إلى أنه حال تخلف المسجل مرة ثانية عن تقديم الإقرار سيسدد 2500 جنيه، وفي المرة الثالثة سوف يسدد 5000 جنيه، موضحا أنه سوف يتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، وبالتالي تحويله للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي.

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وأضاف أنه في حالة انقضاء 60 يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، فسوف يتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي، وفقا لأحكام نص المادتين 67، و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.