“المجتمعات العمرانية”: منح تيسيرات للسداد لأصحاب الأراضي الزراعية

Advertisements

قال المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة قررت منح تيسيرات في السداد للعملاء المخصص لهم أراضي زراعية تمليك وبمقابل انتفاع في المدن الجديدة الساري تخصيصها فقط.

وأضاف هلال، في تصريحات صحفية، أن التيسيرات تتضمن الإعفاء من سداد غرامات التأخير حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، خلال 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ الإعلان الذى سينشر في الصحف، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين.

Advertisements

وفي ذات السياق كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الالتماسات المقدمة من بعض المواطنين، الحاصلين على موافقات بتقنين وضع يدهم على الأراضي داخل المدن الجديدة، نظرًا لإثبات الجدية عليها، وتقدموا بطلبات يلتمسون فيها تخفيض نسبة مقدم ثمن العقار المقنن، وكذا زيادة مدة سداد باقي ثمن الأرض.، فيما نصت الموافقة على أن يكون نظام السداد لإجمالي ثمن العقار المُقنن طبقا للقانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بمدن الهيئة كالآتى، يتم سداد 15% من قيمة العقار المُقنن خلال شهر من تاريخ إخطار العميل بسداد هذه القيمة، ويتم سداد باقي الثمن على 7 أقساط سنوية متساوية محملة بعائد يعادل 7% عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط.