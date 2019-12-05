وزير النقل: جاري العمل على كارت تذكرة موحدة للمترو والقطار الكهربائي

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إنه جاري تجهيز كارت تذكرة موحد لاستقلال المترو والمونوريل الذي سيتم تنفيذه، والقطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والسلام، موضحًا أنه لن يتم إخراج أي قطارات حالية مع وصول الجرارات والعربات الجديدة، التي تم التعاقد عليها لصالح هيئة السكة الحديد.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد في ميناء الإسكندرية بمناسبة استقبال الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية، أن الوزارة ستبقي على تشغيلها وإصلاح الجرارات القديمة مع القطارات الجديدة لخدمة خطوط السكة الحديد التي سيتم إنشاؤها.

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جدير بالذكر أن المهندس كامل الوزير، استقبل الدفعة الأولى المكونة من 10 جرارات سكة حديد جديدة، وصلت إلى ميناء الإسكندرية ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي، جرى التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation، حيث شاهد الوزير ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب هشام عبد الواحد ووكيل وأعضاء لجنة النقل والمواصلات ورئيس وقيادات السكك الحديدية ورئيس وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية عملية إنزال الجرارات من السفينة (بحري جدة) القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدا لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.