قرض تأثيث شقة الزوجية من بنك ناصر.. إليك التفاصيل

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يقدم بنك ناصر العديد من الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ومنها القروض والمساعدات النقدية والمادية، وأيضا يطرح البنك قرض تمويل تأثيث شقة الزوجية، ويعرض موقع “مصر 365″، في السطور التالية، تفاصيل التمويل لتأثيث شقة الزوجية من بنك ناصر الاجتماعي.

قرض تأثيث شقة الزوجية من بنك ناصر

الفئات المستحقة للقرض

الزوج أو الزوجة أو والد الزوجة أو الولي الشرعي لها، ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو في حالة وفاته، وفي حال الزواج الثاني يمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقط.

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شروط الحصول على قرض تأثيث شقة الزوجة من بنك ناصر

يشترط البنك ألا يقل سن المتقدم لطلب التمويل عن 21 عاما، وألا يزيد عقد الزواج عن 7 سنوات عند منح التمويل، مع التأشير عليهم بما يفيد بصرف التمويل، وعند وجود ضامن، تكون نسبة العائد سنوي ثابت 10.5%، مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش، وفي حالة عدم وجود ضامن، تكون نسبة العائد 11.2%، مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاش.

ويتم حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح، ويشترط ألا تزيد عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية، ولا تتجاوز نسبة عبء الدين 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وقد تصل إلى 90%.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وطلب مقدم من العميل بالحصول على التمويل، بجانب الرقم التأميني الخاص بالعميل، وإيصال مرافق حديث، وبيان بمفردات دخل العميل الشهري، وصورة من وثيقة الزواج.

الضمانات

لأصحاب المرتبات يجب تحويل مرتب العميل أوقيمة القسط الشهري، مع تقديم ضامن من العاملين بإحدى الجهات الحكومية

لأصحاب المعاشات يجب تحويل المعاش على البنك.

لورثة المعاش يجب تحويل حصة وريث المعاش على البنك، وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العاملين بكامل المدة والمديونية.

للعاملين بالقطاع الخاص يجب تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، مع تقديم تعهد بتحويل مرتب 2 من الضامنين.

لأصحاب الودائع الادخارية، يجب تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي.