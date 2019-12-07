22 ديسمبر.. “المجتمعات العمرانية” تفتح باب تقنين أوضاع “أراضي سفنكس”

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقنين أوضاع الأراضي في نطاق مدينة سفنكس الجديدة، مؤكدة إعادة فتح باب التقدم بطلبات تقنين لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة بنطاق مدينة سفنكس الجديدة، استجابة لرغبات المواطنين.

وأكد المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إعادة فتح باب التقدم بطلبات التقنين اعتباراً من 22 ديسمبر الجاري وحتى 16 يناير 2020.

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وقال هلال، في بيان عنه، إن القرار يخص من سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية، وتخلفوا عن التقدم في الفترات السابقة للأراض الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 المتعلق بالأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، والتي خصصت لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني جديد “مدينة سفنكس الجديدة”.

وأضاف أن الطلبات ستُقدم لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بالكيلو 55 بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً.

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وحذر من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضي داخل حدود “مدينة سفنكس الجديدة”، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، مشددا على عدم الانسياق خلف أي إعلانات، أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة.