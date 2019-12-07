بنك ناصر يخفض الفائدة بشهادات رد الجميل 1,5%

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قالت مصادر ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك ينوي خفض الفائدة بنسبة 1,5% على شهادات رد الجميل، والتي تعتبر أعلى شهادات في البنك، وذلك خلال لجنة الأصول والخصوم التي اجتمعت الخميس الماضي، ومن المقرر تطبيق التخفيض الجديد بداية من غدا الأحد.

وأضافت المصادر، أن العائد على الشهادة انخفض بعد هذا القرار إلى %14.5 مقابل 16% ويبلغ أجل الشهادة عاما واحدًا، ومازالت الأعلى سعرا بالسوق بعد الخفض، مؤكدة أن قرار الخفض جاء تزامنا مع تغيرات السوق وقرار خفض البنك المركزي الفائدة 1%، وتحركات لبنوك عدة في النظر في تخفيض أسعار الفائدة.

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وتعد شهادة رد الجميل بعائد 14.5% الأعلي عائد مقانة بشهادة استثمار “ب” ذات العائد 13.75% بالبنك الأهلي المصري ولكنها مخصصة لكبار السن فقط، بينما الأخرى تباع لجميع العملاء بغض النظر عن السن، ويقدمها البنك لكبار السن يحد أجنى 65 عاما، وكان قد أعلن في السابق الحفاظ على تقديم الشهادات بسعر مرتفع، علي الرغم من خفض المركزي والبنوك الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.

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يذكر أن شهادات رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر الاجتماعي، استمرت للعام الثاني على التوالي بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن، مشيرة إلى أن البنك مستمر في طرح الشهادة وفئاتها 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، موضحة أنه يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 أشهر دون خصم.