“الاتصالات”: زيادة سرعة الإنترنت إلى 20 ميجا بايت قريبا

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أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سرعات الإنترنت في مصر سوف تصل إلى 20 ميجا بايت، خلال أيام، موضحا أن متوسط سرعات الإنترنت الحالية تقترب من 18 ميجا بايت، مقابل 5.7 ميجا بايت قبل عام تقريبا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن التطور السريع برفع سرعات الإنترنت يعود لحجم الاستثمارات الضخمة التي جرى ضخها في تطوير البنية التحتية خلال الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات استثمرت نحو 1.6 مليار دولار خلال 14 شهرا الماضية بشأن تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وتمت زيادة سرعة الخدمة 3 مرات.

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وكانت الوزارة أعلنت وضع “استراتيجية أفريقية للذكاء الاصطناعي”، لصياغة موقف إفريقي موحد تجاه القضية من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئي، الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن.

وأضافت أن مصر استضافت فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى التابعة للاتحاد الأفريقى، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، على رأسها موقف الذكاء الاصطناعى في إفريقيا، واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع في عدد من الدول الأعضاء، كما جرى استعراض الجهود المبذولة من القطاعات غير الحكومية فى هذا المجال، نظرا لأهمية دورها فى القارة الأفريقية، كما تمت مراجعة أهم المبادرات الدولية بهذا الشأن.

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وأكدت الوزارة أنهتم الاتفاق على وضع موضوعات التنمية البشرية والتدريب على رأس أولويات مجموعة العمل، والأجندة الوطنية للدول الأفريقية، من خلال توفير إطار لبناء القدرات فى هذا المجال الحيوى في أفريقيا، حيث جرى مناقشة المشروعات الأفريقية المشتركة في هذا المجال، جاء ذلك إضافة إلى الاتفاق على أولويات أفريقيا تجاه موضوعات الذكاء الاصطناعى، والتى تشكل النقاط الرئيسية للاستراتيجية، وأولويات الأجندة الإفريقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة معوقات وتحديات التنمية.