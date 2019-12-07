الذهب يتراجع 3 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم

Advertisements

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم، شهدت تراجعا مقارنة بالأمس الجمعة، حيث انخفض سعر جرام الذهب اليوم بمقدار 3 جنيهات، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 659 جنيها مقابل 662 جنيها أمس الجمعة.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 655 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 753 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيها، مضيفا أن بيانات أسعار الذهب انخفضت بنحو 1% أمس الجمعة، بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر.

Advertisements

Advertisements

وكانت أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1459.36 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأمريكية للذهب 1.3% الى 1463.9 دولار للأونصة.