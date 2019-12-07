النفط العالمي يرتفع 1% بعد توقيع “أوبك” اتفاقية بشأن زيادة تخفيض الإنتاج

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شهدت أسعار النفط ارتفاعا بلغ أكثر من 1% أمس الجمعة، بعدما أنهى الأسبوع على مكاسب كبيرة، جاء ذلك عقب إبرام “أوبك” وحلفاؤها اتفاق بشأن زيادة تخفيضاتهم الانتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز”، من المقرر أن تستمر التخفيضات الإضافية ل_”أوبك” ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، حتى نهاية الربع الأول من 2020، على أن تعقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس المقبل لمراجعة سياستها.

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وكانت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أنهت جلسة التداول مرتفعة 1.6% إلى 64.38 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3%، فيما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.3% لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب قدرها 7% على مدار الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء الماضي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في ستة أسابيع.