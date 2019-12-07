بنك المشرق يخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية

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أعلن بنك المشرق، على موقعه الإلكتروني خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.25% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لآجال 3 و5 سنوات، لتطبق الأسعار الجديدة على العملاء الجدد فقط، وتظل الشهادات القائمة كما هي، تماشيا مع تحركات الجهاز المصرفي يخفض الفائدة عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في منتصف الشهر الماضي.

وذكر البنك انخفاض الفائدة على شهادات الـ 3 سنوات إلى 11.5% مقابل 12.5% يصرف العائد شهريا أو كل 3 سنوات أو نصف سنوي، فيما قرر البنك خفض الفائدة على شهادة الـ 5 سنوات إلى 11.25% مقارنة 12.5% ويصرف العائد شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي بنفس العائد.

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يذكر أن بنك المشرق، يتيح شراء الشهادات بداية من ألف جنيه كحد أدنى، كما يتيح تسهيلات ائتمانية بنسبة 95% من إجمالي قيمة الشهادة، وإمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من شرائها.