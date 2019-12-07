“الإفتاء” تجيب على سؤال بشأن “ميراث الابن العاق لوالديه”

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أوضح الشيخ أحمد وسام أمين عام الفتوى في دار الإفتاء، أنه بشأن ميراث الابن العاق لوالديه فله شروط أولها أنه يجب عليه التوبة وأن يبادر ببرهما، لعل الله يغفر له الله، مشيرًا إلى أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر.

وأكد وسام، في سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هل يرث العاق لوالديه؟”، أن عقوق الابن لوالديه، ليس سببًا لمنع الميراث عن الأبناء، موضحًا أن عقوق الوالدين موبقة من السبع الموبقات التي تلي الشرك بالله في الإثم ومن حيث العقوبة.

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وأشار أمين الفتوى، إلى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اجتَنبوا السبع الموبقاتِ. قالوا: يا رسولَ الله: وما هن ؟ قال : الشرك بالله، والسحر، وقتل النَّفس التي حرم اللهُ إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاري.