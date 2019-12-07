وزير البترول: تخفيض تكلفة إتناج الغاز تحديا كبيرا أمام الشركات

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن انخفاض أسعار الغاز يعتبر تحديا كبيرا أمام الشركات المنتجة لتأثيره على تنمية الحقول ومشروعات إنتاجه، مؤكدًا على ثقته في مساهمة التكنولوجيات المستخدمة في تخفيض تكلفة إنتاج الغاز بحقول المتوسط، مشيرا إلى أن الحوار الدائر بين الدول والشركات سيسهم في ذات الاتجاه للوصول لأسعار مقبولة في السوق.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، بعنوان “أمن الطاقة في القرن الواحد والعشرين”، بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي “حوار المتوسط” في نسخته الخامسة، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجاري فى العاصمة الإيطالية روما، بهدف صياغة أجندة إيجابية لمعالجة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبادل الآراء والمقترحات والتحليلات.

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وشدد الملا، على حتمية التوسع في استخدامات الغاز بمنطقة المتوسط وعدم الاكتفاء بتصديره، داعيًا إلى تنويع وزيادة استخداماته في الصناعات المختلفة والمنازل والسيارات، مشيرا إلى أن عام 2020 سيشهد مزيدًا من استخدامات الغاز لزيادة القيمة المضافة في الدول المكتشفة له.

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وأشار إلى أن أكبر مثال هو حقل ظهر العملاق الذى بلغ إنتاجه2.7 مليار قدم مكعب، مضيفًا أن إيطاليا تعد من الدول المؤسسة والأولى للمشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط، موضحًا أن دور إيطاليا المستقبلي مهم للغاية فى تأمين مصادر الغاز بالإقليم من خلال ما تمتلكه من شبكة كبرى وبنية تحتية وتسهيلات ضخمة ستساعد على نقل الغاز، وتصديره إلى دول أوروبا عبر إيطاليا، فهى بوابة دول المتوسط إلى أوروبا بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمينها للدول الأوروبية.