“الإسكان” تخفض فائدة صندوق المال العامل إلى جانب تيسيرات متعددة

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أعلنت المهندسة نفيسة هاشم رئيس مجلس إدارة صندوق المال العامل، تخفيض فائدة الإقراض من صندوق المال العامل في وزارة الإسكان، مؤكدة أنها أصبحت 5.25 % حالياً، إلى جانب منح العديد من التيسيرات المتعلقة بقيمة ومدة القرض، وفترة سماح للسداد.

وأكدت أن قيمة فائدة القرض تناقصية وتحسب على الرصيد المتبقى بعد سداد كل قسط، مشيرة إلى أن ذلك تم في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض نتيجة لاستمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي السنوي، مما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الرئيسي في الأنشطة الاقتصادية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمار المباشر.

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وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق المال العامل، إن الصندوق يمنح قروضا ميسرة لتمويل الشركات والأفراد لإنشاء أو توسعة أو تحديث المشروعات المتعلقة بمواد البناء، لكل القطاعات بفائدة ميسرة تقل عن فائدة البنك المركزي المصري وقت التعاقد بـ8 %، مؤكدة حرص الوزارة على التيسير على الشباب والمستثمرين، وجميع قطاعات الدولة، وتشجيعهم على زيادة ضخ الاستثمارات في مجال صناعة مواد البناء، مما يساهم في دعم قطاع التشييد والبناء في مصر، والتأثير الإيجابي على توفير مواد البناء للمواطن بأسعار مناسبة.