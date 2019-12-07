“الإسكان” تعلن تسليم 624 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 15/12/2019، في تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة)، في منطقة شمال القرنفل (كود 111)، بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها.

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وأضاف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه من المقرر أن يتم تسليم العمارات أرقام ( 34 – 35 – 117 – 125 – 126 – 127 – 128 – 164 – 165 – 166 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 -186 – 187 – 189 – 190 – 191 – 194 – 195 – 200 – 201 – 442 – 443 )، مشيرا إلى أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس من أجل إنهاء إجراءات البنك، ومن ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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