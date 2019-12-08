“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

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قال البنك المركزي، اليوم، إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح المركزي، في بيان عنه، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما، فيما تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

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وكان محمد معيد وزير المالية، أكد أنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.

جدير بالذكر أن البنك المركزي، أعلن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في التاسع من ديسمبر الجاري، موضحا أنه ستتم تسوية العطاء في العاشر من ديسمبر الجاري، وسيحل أجل استحقاق الأذون في الثامن من ديسمبر 2020.