“القوى العاملة” تعلن عن ميزة إضافية لاستقدام سيدات محترفات على قيادة السيارات

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية في جدة، تمكن من إضافة بند “سكن مستقل” ضمن عقود عمل إحدى مدارس تعليم قيادة المركبات والدرجات النارية للسيدات غير المحترفات لاستقدام عدد من المدربات المصريات على قيادة هذه السيارات.

وأضاف سعفان، في بيان عنه، أن الوزارة تمكنت أيضا بالتواصل مع الجانب السعودي، أيضا من إضافة بند صرف مبلغ فور الوصول للمملكة لتجهيز السكن الخاص بهن، موضحا أنه تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة، نوه فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أنه من المقرر استقدام دفعة ثانية لتعليم السعوديات الراغبات في استخراج رخصة قيادة خاصة بعد حضور دورة تدريبية بمعرفة المدربات المصريات.

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وأوضح أنه سيتم إعداد دورة تأهيلية للمدربات قبل العمل للتعرف على التقاليد بالمملكة، فضلا عن تطبيق كافة المزايا التي ينص عليها نظام العمل السعودي، وفى حالة نجاح التجربة سوف يتم التعاقد مع مدربات مصريات آخرين.